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Dünya Ukrayna'da Süpermen kıyafeti giyen katil 3 kişiyi öldürdü
Dünya

Ukrayna'da Süpermen kıyafeti giyen katil 3 kişiyi öldürdü

Ukrayna’nın Donetsk bölgesindeki Slavyansk kentinde daha önce de sabıkalı olan katil, giydiği Süpermen kıyafeti ile 3 kişiyi öldürdü.

Yeniakit Publisher
2020-12-27 00:16:00 - 2020-12-27 00:31:26
Ukrayna'da Süpermen kıyafeti giyen katil 3 kişiyi öldürdü

Ukrayna’da Süpermen kıyafeti giyen bir cani, 3 kişiyi öldürdü. Sabıkalı olduğu öğrenilen katil, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Süpermen kıyafeti ile cinayet işledi

Ukrayna’nın Donetsk bölgesindeki Slavyansk kentinde Süpermen kıyafeti giyen 26 yaşındaki bir kişi dükkanına gittiği arkadaşı ile tartışmaya başladı. 26 yaşındaki adam, tartışma sonucu arkadaşını iple boğarak öldürdü. Cinayetin ardından izlerini örtmek için öldürdüğü arkadaşının evine giden cani, öldürdüğü arkadaşının ev arkadaşını ve 79 yaşındaki annesini öldürdü.

Sabıkalı olduğu öğrenildi

Ukrayna İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, cinayeti işleyen kişinin Süpermen kıyafeti giydiğine dikkat çekilerek, bu kişinin daha önce de sabıkalı olduğu aktarıldı. Bakanlık, sorguya alınan ve ardından mahkemeye sevk edilen saldırganın tutuklanarak cezaevine gönderildiğini belirtti.

Zanlının sorgusunda ilk cinayeti tartışma sonucu işlediğini sonraki 2 cinayeti ise tanıklık edebilecekleri gerekçesiyle yaptığını itiraf ettiği öğrenildi.

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