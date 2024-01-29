Ukrayna'da silah alımında 40 milyon dolar yolsuzluk masaya yatırıldı: 5 kişi için soruşturma açıldı, gözaltı var!

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), aralarında eski bir Savunma Bakanlığı yetkilisinin de bulunduğu 5 kişinin, silah satın alımında 40 milyon dolar yolsuzluk yaptığını açıkladı.

Söz konusu 5 kişi hakkında soruşturma açılırken, bunların içinde ülkeyi terk etmeye hazırlanan biri gözaltına alındı.

SBU tarafından yapılan açıklamada, yapılan anlaşmalar sonucunda ödemesi yapılan ve taahhüt edilen havan mermisi ve mayınların tedarik edilmediğini duyurdu.

AP'nin haberine göre, yolsuzluğa karışanlar arasında Ukrayna'dan kaçmaya çalışırken gözaltına alınan eski bir Savunma Bakanlığı yetkilisi, Savunma Bakanlığı Askeri ve Teknik Politika, Silahlanma ve Askeri Teçhizat Geliştirme Dairesi'nin mevcut başkanı, Lviv Arsenal isimli savunma sanayi şirketinin iki yöneticisiyle, uluslararası bir şirketin temsilcisi bulunuyor.

Açıklamada, şüphelilerin Ekim 2022’de 100 bin havan mermisi için sözleşme imzaladığı, ödemelerin peşin olarak alındığı, bazı fonların yurt dışına transfer edildiği ancak silahların temin edilmediği ifade edildi.

Açıklamada, “Anlaşmaların sonuçlarına göre, Aralık 2022'de mayın tedarik etmeye başlamayı taahhüt ettiler, ancak bugün itibariyle Savunma Bakanlığı yüzde 97'si ön ödemeli sözleşme için herhangi bir tedarik almadı” ifadeleri kullanıldı.

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21 milyon dolara el konuldu

SBU, yapılan operasyon kapsamında 818 milyon grivna (21 milyon dolar) paraya el konulduğunu duyurdu. Açıklamada, “Failler, fonların bir kısmını yabancı bir şirketin hesabına, diğer kısmını ise bu tür ihtiyaçlar için tasarlanmamış bir hesaba aktardı. Soruşturma sırasında polis, çalınan paranın 818 milyon grivnasını ele geçirmeyi başardı. Şüpheliler, mal varlıklarına el konulmasıyla birlikte 12 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya” denildi.

Savunma Bakanı görevden alınmıştı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, geçen yıl eylül ayında Savunma Bakanlığı'nın karıştığı bir dizi yolsuzluk skandalları sonrası "yeni yaklaşımlara duyulan ihtiyacı" gerekçe göstererek Savunma Bakanı Oleksii Reznikov'u görevden almıştı.Rusya'ya karşı savaşta Kiev'e milyarlarca dolar destek sağlayan ABD başta olmak üzere Batılı ülkeler, Ukrayna'dan, yolsuzlukla daha fazla mücadele etmesi gerektiğini belirtiyor.