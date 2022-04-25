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Dünya Ukrayna'da ölen çocuk sayısı belli oldu
Dünya

Ukrayna'da ölen çocuk sayısı belli oldu

Ukrayna'da savaşın başladığı günden bu yana 215 çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-25 14:20:00 -
Ukrayna'da ölen çocuk sayısı belli oldu

Ukrayna'da Rus ordusunun saldırılarında 215 çocuğun yaşamını yitirdiği, 391 çocuğun da yaralandığı aktarıldı.

Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun bombardımanlarında 1500'den fazla eğitim kurumunun hasar gördüğü, bunlardan 102'sinin tamamen yıkıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Rusya'nın saldırılarına başladığı 24 Şubat'tan bugüne kadar 215 çocuğun hayatını kaybettiği, 391 çocuğun yaralandığı belirtildi.

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