Ukrayna'da kadın kılığına girerek kaçmaya çalışan şahıs yakalandı!
Kıyafetlerini değiştirerek sınırı geçmeye çalışan şahsın girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. Kadın kılığındaki kişinin görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.
Ukrayna'da gönüllüler, orduya katılarak Rusya'ya karşı direniş hattını güçlendirmeye çalışıyor.
Savaşın 12'nci gününde, özellikle başkent Kiev ve çevresinde Ukrayna ordusunun Rus güçleriyle mücadelesi devam ediyor.
Sınırı geçerken yakayı ele verdi
Kadınlar ve çocuklar, Ukrayna'dan komşu ülkelere sığınırken, uygulanan sıkıyönetim nedeniyle 18-60 yaş arası erkeklerin ise ülke sınırları dışına çıkması yasaklandı.
Sosyal medyada paylaşılan ve Ukrayna basını tarafından da aktarılan görüntülere göre bir şahıs, sınırı ilginç bir yöntemle geçmeye çalıştı.
Endişeli hali objektiflere yansıdı
Kadın kılığına bürünen kişiden şüphelenildiği ve Polonya'ya geçmek üzereyken yakalandığı belirtildi.
Yüzünden endişeli olduğu anlaşılan söz konusu kişinin fotoğrafları, "İlginç bir mülteci sınırda yakalandı. Kahramanı tanıyın." notuyla paylaşıldı.