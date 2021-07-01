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Dünya Ukrayna'da feci olay: Yayaya çarpmamak için karşı şeride daldı
Dünya

Ukrayna'da feci olay: Yayaya çarpmamak için karşı şeride daldı

Ukrayna’da otomobil sürücüsü yayaya çarpmamak için karşı şeride girdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-01 17:57:00 -

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bir yaya kendisine yanan kırmızı ışıkta durmayarak hızla karşıya geçmeye çalıştı. Bu sırada seyir halindeki sürücü de kadını son anda fark ederek şerit değiştirdi.

Yayaya çarpmamak için son anda direksiyonu kıran sürücü karşı şeride girdi. O anlarda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, karşı şeritten gelen başka bir otomobille çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine ambulans sevk edilirken, araç sürücüsüne ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatılırken, kaza anı ise polis kamerası tarafından görüntülendi.

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