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Ukrayna'da duyuruldu: 21 Kasım'da...

Ukrayna Ulusal Enerji Şirketi Ukrenergo, son dönemlerde Rusya'nın Ukrayna'daki enerji altyapılarınya düzenlediği füze saldırılar nedeniyle ülke çapında 21 Kasımda elektrik kesintilerinin olacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-11-20 23:09:00 -
Ukrayna'da duyuruldu: 21 Kasım'da...

Ukrayna Ulusal Enerji Şirketi Ukrenergo, son dönemlerde Rusya'nın Ukrayna'daki enerji altyapılarına düzenlediği füze saldırılar nedeniyle ülke çapında 21 Kasımda elektrik kesintilerinin olacağını duyurdu.

Ukrenergo'dan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'da Rus hava saldırıları sonucu enerji altyapılarının hasar aldığı belirtildi.

Açıklamada, ülke çapında 21 Kasım'da elektrik kesintilerinin olacağı kaydedildi.

Havaların soğuması nedeniyle hafta sonunda elektrik kesintilerinin en aza indirilmeye çalışıldığı kaydedilen açıklamada. "21 Kasım saat 00:00 ile 24:00 arasında Ukrayna'nın tüm bölgelerinde planlı elektrik kesintileri uygulanacak." denildi.

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