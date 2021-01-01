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Dünya Ukrayna’da dikkat çeken Erdoğan mesajı
Dünya

Ukrayna’da dikkat çeken Erdoğan mesajı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, vatandaşlarının yeni yılını görüntülü bir mesajla kutladı. Ukrayna'nın Türkiye'yle olan stratejik ortaklığına yer verilen videoda bir ayrıntı dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2021-01-01 15:40:00 -
Ukrayna’da dikkat çeken Erdoğan mesajı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, paylaştığı görüntülü mesajla vatandaşlarının yeni yılını kutladı. 2020'de Ukrayna'nın dostluğunu pekiştirdiği ve stratejik partner olduğu ülkelere dikkat çekilen videoda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yer verildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ülke halkının yeni yılını kutladığı görüntülü mesajda, “2020’de utandığımız şeyler de gururlandığımız şeyler de oldu. Unutmak istediklerimiz de unutamayacaklarımız da yaşandı” ifadelerini kullandı.

Ukrayna’nın 2020’de bazı ülkelerle dostluk ilişkilerini daha ileriye taşıdığını, kimileriyle de stratejik ortak olduğunu vurgulayan Zelenskiy’nin bu sözleri sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görüntüsü de ekrana geldi. Videoda ayrıca Polonya, İngiltere, ABD, Fransa, Almanya ve Kanada liderlerine de yer verildi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı’ndan daha önce yapılan açıklamada, Ukrayna’nın en önemli stratejik partnerlerinin ABD, Almanya, Fransa, Polonya ve Türkiye olduğu belirtilmişti.

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