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Dünya Ukrayna’da ‘darbe yapacaklar’ iddiası
Dünya

Ukrayna’da ‘darbe yapacaklar’ iddiası

Avrupa ülkesi Ukrayna’da dünya basınına bomba gibi düşen açıklama yapıldı. Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in darbe ile indirileceği söylendi.

Yeniakit Publisher
2020-09-13 15:59:00 -
Ukrayna’da ‘darbe yapacaklar’ iddiası

Rusya ile sorun yaşayan Ukrayna’dan Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile ilgili yeni açıklama geldi.

Devlet kurumlarında ve kolluk kuvvetlerinde iç karışıklık yaşayan Ukrayna bu açıklamaya kilitlendi.

Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada milletvekillerinden Renat Kuzmin, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i güç kullanarak devirmeye yönelik süreç başladığını ortaya attı.

Dünya ve özellikle Rus basınının gündemine oturan açıklamada resmen darbe olacak iması yapıldı.

Ukrayna basınına çarpıcı açıklamalarda bulunan Renat Kuzmin, “Devlet kurumlarında, kolluk kuvvetlerinde ve ordu dahil olmak üzere emniyet teşkilatlarında, mevcut devlet başkanından memnun olmayan ve darbeye katılmaya hazır oldukça büyük bir insan grubu bulunuyor” ifadelerini kullandı.

Pyotr Poroşenko’nun ekibi

Ukraynalı vekil, darbe hazırlık çalışmalarının eski Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko’nun ekibi tarafından yapıldığını öne sürdü.

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