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Dünya Ukrayna'da bakanlıktan 'molotof yapın' çağrısı!
Dünya

Ukrayna'da bakanlıktan 'molotof yapın' çağrısı!

Kiev'in kuzeyinde artan patlama seslerinin ardından açıklama yapan Ukrayna Savunma Bakanlığı, halkın molotofkokteyli yaparak saldırıya geçmesi çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-02-25 19:44:00 - 2022-02-25 19:45:07
Ukrayna'da bakanlıktan 'molotof yapın' çağrısı!

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın 2'nci gününde Kiev'e yayılan Rus askerleri, bombardımana ve saldırılara devam ediyor.

Rus güçlerinin çevreden sararak belirli bölgelerine giriş yaptığı Kiev'in kuzeyinde artan patlama sesleri, sivilleri de harekete geçirdi.

Ukraynalılar siren sesleri arasında canlarını kurtarmak için güvenli bölgelere ilerlerken, Obolonsky bölgesinde hafif silah ateşi ve patlamalar duyuldu.

Bakanlıktan sivillere çağrı

Ukrayna Savunma Bakanlığı, vatandaşlarının Rus birliklerine karşı direniş göstermesi gerektiğini söyleyerek molotof yapmaları yönünde bilgilendirdi.

"Vatandaşlarımızı molotofkokteyli yapmaya çalışıyoruz"

Sivillerin kendilerini molotof yaparak korumasını isteyen Bakanlık, resmi Facebook hesabından yaptığı duyuruda, "Vatandaşlarımızı Rus birliklerini hareketlerini bize bildirmeye, molotofkokteyli yapmaya ve düşmanı etkisiz hale getirmeye çağırıyoruz." ifadelerine yer verdi.

 

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