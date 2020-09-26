Ukrayna'da Askeri uçak düştü
Ukrayna'nın Harkov bölgesinde askeri uçak düştü, kazada 25 kişi hayatını kaybetti.
Ukrayna'nın Kharkiv bölgesinde bir askeri uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükseldi. Bölgeye acil servis ekipleri sevk edildi.
Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ukrayna ordusuna ait AN-26 tipi uçağın Kharkiv bölgesinde düşmesi ile ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, kazada 25 kişinin öldüğü ve 2 kişinin ağır şekilde yaralandığı bildirildi.
Daha önce Ukrayna Acil Servisinden yapılan açıklamada kazada 22 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı, 4 kişinin de arandığı belirtilmişti.
Kurum, önceki açıklamasında "uçakta 28 kişi vardı" bilgisini 27 kişi olarak güncelledi.
2 kişi atladı
Uçağın eğitim uçuşu olduğu belirtilen Kharkov Hava Kuvvetleri Üniversitesi mürettebat ve öğrencilerinin bulunduğu kaydedildi.
Kharkiv Valisi Aleksey Kuçer, uçağın iniş sırasında düştüğünü ve 2 kazazedenin uçak düşmeden kısa bir mesafeden uçaktan atladığını söyledi.
Pilotun, uçak düşmeden önce sol motorun çalışmadığını bildirdiğini belirten Kuçer, yaşananların inceleme sonucunda belirleneceğini belirtti.