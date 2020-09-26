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Dünya Ukrayna'da Askeri uçak düştü
Dünya

Ukrayna'da Askeri uçak düştü

Ukrayna'nın Harkov bölgesinde askeri uçak düştü, kazada 25 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-09-26 08:49:00 -
Ukrayna'da Askeri uçak düştü

Ukrayna'nın Kharkiv bölgesinde bir askeri uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükseldi.  Bölgeye acil servis ekipleri sevk edildi. 

Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ukrayna ordusuna ait AN-26 tipi uçağın Kharkiv bölgesinde düşmesi ile ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, kazada 25 kişinin öldüğü ve 2 kişinin ağır şekilde yaralandığı bildirildi.

Daha önce Ukrayna Acil Servisinden yapılan açıklamada kazada 22 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı, 4 kişinin de arandığı belirtilmişti.

Kurum, önceki açıklamasında  "uçakta 28 kişi vardı" bilgisini 27 kişi olarak güncelledi.

2 kişi atladı

Uçağın eğitim uçuşu olduğu belirtilen Kharkov Hava Kuvvetleri Üniversitesi mürettebat ve öğrencilerinin bulunduğu kaydedildi.

Kharkiv Valisi Aleksey Kuçer, uçağın iniş sırasında düştüğünü ve 2 kazazedenin uçak düşmeden kısa bir mesafeden uçaktan atladığını söyledi.

Pilotun, uçak düşmeden önce sol motorun çalışmadığını bildirdiğini belirten Kuçer, yaşananların inceleme sonucunda belirleneceğini belirtti.

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