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Aktüel

Ukrayna'da apartmanda meydana gelen patlamada ölü sayısı 5'e yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-06-23 11:56:50 -
Ukrayna'da apartmanda meydana gelen patlamada ölü sayısı 5'e yükseldi

KİEV (AA) - Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir apartmanda iki gün önce meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e çıktı.

Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamada, kentin Poznyaki semtindeki 9 katlı apartmanda pazar günü patlama gerçekleştiği anımsatıldı.

Enkaz kaldırma çalışmalarının sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, 2'si kadın toplam 5 kişinin öldüğü kaydedildi.

Patlamada apartmanın 5-8'inci katları arasındaki daireler kullanılamaz hale gelmiş, yangın güvenliğine ilişkin kuralların ihlaliyle ilgili soruşturma başlatılmıştı.

İlk belirlemelere göre, olayın gaz patlaması nedeniyle meydana geldiği belirtilmişti.

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