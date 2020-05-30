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Aktüel

Ukrayna’da alışveriş merkezleri yeniden açıldı

Ukrayna’da uzun süredir kapalı olan alışveriş merkezleri bugün tekrar açıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-30 16:31:57 -
Ukrayna’da alışveriş merkezleri yeniden açıldı

Ukrayna’da uzun süredir kapalı olan alışveriş merkezleri bugün tekrar açıldı.


Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan yeni tip korona virüsün (Covid-19) olumsuz etkileri sürerken, iyi haberler de gelmeye devam ediyor. Ukrayna, Mart ayından bu yana süren karantina uygulamasından etaplar halinde çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde toplu taşıma ve metro seferleri yeniden başlamış, kuaför salonları ve restoranlar tekrar açılmıştı. Bugün karantinadan çıkış sürecine yönelik bir adım daha atıldı ve ülke genelindeki AVM tarzı alışveriş merkezleri yeniden açıldı. Çok sıkı hijyen tedbirleri altında açılan alışveriş merkezleri ve pazar alanlarında maskesiz ziyaretçi kabul edilmeyecek, giriş ve çıkışlarda vatandaşların ateşi ölçülecek, dükkanlar ve mağazalarda düzenli olarak dezenfekte işlemleri yapılacak. Ayrıca vatandaşların uzun kuyruklar oluşturacağı kasa çevresi gibi yerlere, sosyal mesafe kurallarına göre uyarı noktaları konuldu.


Öte yandan Ukrayna’da son 24 saatte 393 yeni korona virüs vakası tespit edilirken, ülke genelindeki hasta sayısı 23 bin 204’e, can kaybı ise 696’ya yükseldi.

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