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Ekonomi Ukrayna, Türkiye’yle STA imzalamak için can atıyor
Ekonomi

Ukrayna, Türkiye’yle STA imzalamak için can atıyor

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Şubat 2022’de düzenlenmesi planlanan Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı’nı serbest ticaret anlaşması (STA) imzalanması için fırsat olarak gördüğünü belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-10-30 20:15:00 -
Ukrayna, Türkiye’yle STA imzalamak için can atıyor

Kuleba, Atlantic Council’de yayımlanan ‘Güçlü Ukrayna-Türkiye ortaklığı Karadeniz’in güvenliğinin yoludur’ başlıklı yazıda iki ülke ilişkileri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Kuleba, NATO’nun Karadeniz stratejisi üzerine düşünürken Ukrayna ile Türkiye’nin siyasi, askeri ve teknik iş birliğini geliştirerek örnek alınabilecek bir model oluşturduğunu ifade etti. İki ülkenin iş birliğinin karşılıklı faydalı olduğunu söyledi.

Gelecek sene Ukrayna ile Türkiye’nin diplomatik ilişkilerin tesisinin 30’uncu senesini kutlayacağını aktaran Kuleba, bu vesileyle Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyi düzenleyeceklerini dile getirdi.

Kuleba, iki tarafın da Şubat 2022’deki toplantıyı uzun süredir beklenen serbest ticaret anlaşmasının imzalanması için bir fırsat olarak gördüğüne işaret etti. Anlaşmanın hayata geçmesiyle iki ülke arasındaki kuvvetli ticaret bağlarının daha da gelişmesinin sağlanacağına dikkat çekti.

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