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Dünya Ukrayna topraklarında yakalandı! Rus sabotajcının üzerinden çıkanlar şoke etti
Dünya

Ukrayna topraklarında yakalandı! Rus sabotajcının üzerinden çıkanlar şoke etti

Rusya'nın saldırı başlattığı Ukrayna'da Kiev bölgesine bağlı Gostomel kentinde, üzerinde saldırı planları ve özel cihazların bulunduğu Ukraynalı kimliğine giren bir Rus sabotajcının gözaltına alındığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-02-24 20:50:00 - 2022-02-24 21:05:43

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, ülkenin Kiev bölgesine bağlı Gostomel kentinde Ukraynalı kimliğine giren bir Rus sabotajcının gözaltına alındığını duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Ukrayna ise Rus güçlerinin saldırılarına karşı direnmeye devam ediyor. Ukrayna polisi ve istihbaratı da, ülkede güvenliğin sağlanması için yoğun çaba göstermeye ve ülkeye sızan sabotajcıları tespit etmeye devam ediyor.

Rus sabotajcı gözaltına alındı

Ukrayna İçişleri Bakanı Anton Gerashchenko yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Kiev bölgesine bağlı Gostomel kentinde Ukraynalı kimliğine giren bir Rus sabotajcının gözaltına alındığını duyurdu. Gerashchenko, "Gostomel kentinde Kiev polisleri tarafından Ukraynalı kimliğine girmeye çalışan bir Rus sabotajcısı gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs ilk ifadesinde, yakınlarda ailesinin yaşadığını söyledi. Şahsın üzerinde yapılan aramalarda şahsın kimlik doğrulaması yapılamadı. Güvenlik güçleri sabotajcının üzerinde saldırı planları ve özel cihazlar ele geçirdi" ifadelerini kullandı.

"Putin'i durdurun" çağrısı

Öte yandan Gerashchenko, gün içinde gerçekleştirdiği bir diğer açıklamasında, Rusya’ya karşı direnmeye devam edeceklerini dikkat çekti. Bakan Gerashchenko, "Topraklarımıza gireni vuracağız. Binlerce Ukrayna ve Rus askeri ölür. Siz Rus halkı yaklaşan trajediyi durdurabilirsiniz. Rus elitler, sanatçılar ve ressamlar susmayın. Ukrayna, Rusya değildir ve Rusya'nın düşmanı da değildir. Bize rahat ve barış içinde yaşama imkanı verin. Putin'i durdurun" dedi.

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