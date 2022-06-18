Ukrayna'dan sürpriz 'barış' çıkışı: Ağustos ayında...

Ukrayna'nın baş müzakerecisi David Arakhamia Amerika'nın Sesi radyosuna verdiği röportajda, ülkesinin müzakere için daha iyi bir konumda olacağını belirterek, ayrıntıya girmeden Ukrayna güçlerinin ülkenin farklı yerlerinde karşı saldırılar düzenleyeceğine inandığını dile getirdi.

Ukrayna'da savaş kızışırken, barış müzakereleri durdu. Kiev, geçtiğimiz Mart ayının sonunda İstanbul’da uluslararası güvenlik garantileri karşılığında NATO’ya katılma fikrinden vazgeçme teklifinde bulunmuştu.

Buna karşılık Rusya, Ukrayna’nın askerden arındırılmasını ve ülkenin doğusundaki Donetsk ve Luhansk bölgeleri de dahil olmak üzere şiddetli savaşların yaşandığı bazı bölgelerden Kiev güçlerinin çıkmasını talep ediyor.