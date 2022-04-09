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Dünya Ukrayna son gelişmeyi duyurdu: Anlaşmaya varıldı
Dünya

Ukrayna son gelişmeyi duyurdu: Anlaşmaya varıldı

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, sivillerin bugünkü tahliyesi için 10 insani koridor üzerinde anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-04-09 14:52:00 -
Ukrayna son gelişmeyi duyurdu: Anlaşmaya varıldı

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, bugün çatışma bölgelerindeki sivillerin 10 koridor üzerinden güvenli bölgelere geçebileceğini bildirdi.

Mariupol'dan Zaporijya'ya geçmek isteyenlerin ancak kendi araçlarıyla çıkabileceklerini belirten Vereşçuk, Berdyansk'a ise tahliye için otobüs göndereceklerini kaydetti.

Vereşçuk, Tokmak, Energodar ve Melitopol kentlerinden Zaporijya'ya geçmek isteyenler için insani koridorların açık olacağını, Luhansk bölgesindeki koridorların Rus birliklerinin ateşkes yapması durumunda çalışacağını duyurdu.

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