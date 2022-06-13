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Dünya Ukrayna sivilleri vurdu: Ölenlerin arasında çocuk da var
Dünya

Ukrayna sivilleri vurdu: Ölenlerin arasında çocuk da var

Ukrayna'nın Rus yanlısı ayrılıkçıların bulunduğu Donetsk'e düzenlediği topçu saldırısında bir pazar yerini vurduğu ve saldırıda 1'i çocuk toplam 3 kişinin öldüğü, 18 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-13 20:26:00 -
Ukrayna sivilleri vurdu: Ölenlerin arasında çocuk da var

Ukrayna'nın Rus yanlısı ayrılıkçıların bulunduğu Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Donetsk kentinde bir pazar yerine topçu saldırısı düzenlediği ve saldırıda 1'i çocuk toplam 3 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si çocuk toplam 18 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Donetsk Haber Ajansı, Ukrayna'nın Maisky adlı pazar yerini vurduğunu aktararak, bölgeye düzenlenen saldırılarda NATO standartlarında 155 milimetre kalibrede topçu mühimmatının kullanıldığını ifade etti.

Sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti hükümetinde danışman olan Yan Gagin, Rus basınına yerde yatan cansız bedenlerin önünde verdiği demeçte, pazar yerinin vurulduğunu ve saldırı sırasında birçok insanın bulunduğunu aktardı.

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Yorumlar

Çoban

Şimdi söylerler, bağırırlar tik-toktan, tik-moktan dünyaya ilan ederler." Biz yapmadık, Ruslar yaptı" diye...
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