Ukrayna savaşı bitiyor mu? Rusya'dan 'hedefimize ulaştık' açıklaması

Ukrayna-Rusya savaşı devam ederken Kremlin'den dikkatleri üzerine çeken bir açıklama geldi.

"Rusya hedeflerine ulaştı"

Rusya Devlet Başkanlığı Sarayı'nın Sözcüsü Dmitriy Peskov operasyonun devam ettiğini ve Rusya'nın hedeflerine ulaştığını, diğer yandan da asli işin hem askeri alanda hem de müzakere masasında devam ettiğini kaydetti.

Peskov, Perşembe günü Sky News'e verdiği mülakatta da "Ordumuz, operasyonu sona erdirmek için elinden geleni yapıyor" demişti. Kremlin Sözcüsü, "Ve gelecek günlerde, yakın gelecekte bu operasyonun hedeflerine ulaşmasını ya da Rusya ile Ukrayna delegasyonları arasındaki müzakereler aracılığıyla bitmesini umuyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Moskova ve Kiev, Ukrayna'da devam eden ve son bir ayda şiddetlenen krize siyasi bir çözüm bulmak için Antalya ve İstanbul'da barış görüşmesi gerçekleştirdi.

İki tarafın delegelerinin açıklamalarına göre, bu görüşmelerin sonuçlarının Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginliklerin azaltılmasına yönelik önemli bir temel oluşturması bekleniyor ancak kilit ayrılıklar henüz çözümlenmiş değil.