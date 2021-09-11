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Dünya Ukrayna 'savaş ilanı' yapmıştı! Rusya saldırdı... Ortalık karışabilir
Dünya

Ukrayna 'savaş ilanı' yapmıştı! Rusya saldırdı... Ortalık karışabilir

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Rusya ile savaşmaya hazır olduklarını açıklamasının üzerinden çok geçmeden Rusya destekli güçler, Donbas'a saldırı düzenledi. Saldırıda bir Ukrayna askeri öldü, 3 asker de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-11 12:59:00 -
Ukrayna 'savaş ilanı' yapmıştı! Rusya saldırdı... Ortalık karışabilir

Ukrayna'nın doğusunda yer alan Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu bir Ukrayna askerinin hayatını kaybettiği, 3 askerin ise yaralandığı aktarıldı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, gece yarısından itibaren 07.00 itibariyle ayrılıkçıların 2 kez ateşkes ihlali yaptığı bildirildi.

Açıklamada, ayrılıkçıların Donbas'ın Novognatovka ve Zolotoye-4 bölgelerinde açtığı ateş sonucu bir Ukrayna askerinin yaşamını yitirdiği, 3 askerin yaralandığı belirtildi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de dönemin Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması üzerine 21 Kasım 2013'te gösteriler başlamıştı.

Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar sözde bağımsızlıklarını ilan etmişti.

Ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

AA

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