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Ukrayna, Rusya'nın Kırım Tatarlarını gözaltına almasına tepki gösterdi

Yeniakit Publisher
2020-07-07 17:09:21 -
Ukrayna, Rusya'nın Kırım Tatarlarını gözaltına almasına tepki gösterdi

ANKARA (AA) - Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da çok sayıda Kırım Tatarını gözaltına almasına tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, gözaltıların, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da Ukrayna vatandaşlarına uyguladığı süregelen baskının devamı olduğu belirtildi.

Ukrayna ve diğer demokratik ülkelerde normal kabul edilen olayların Kırım'da terörist aktivite olarak değerlendirildiği vurgulanan açıklamada, Müslüman Tatarların evlerinin aranmasının dini zulmün kanıtı olduğu kaydedildi.

Rusya'nın, Kırım'ın yerli halkına karşı uyguladığı baskıyı durdurarak uluslararası hukuki yükümlülüklerine uymaya davet edildiği açıklamada, uluslararası toplum da Kırım halkının haklarını ve özgürlüklerini korumayı sürdürmeye ve yarımadadaki insan hakları ihlallerinin durması için Rusya'ya baskıyı artırmaya çağrıldı.

Rus güvenlik güçleri Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da bazı Tatarların evlerine baskın düzenleyerek terör suçlamasıyla çok sayıda kişiyi gözaltına almıştı.

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