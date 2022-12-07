Ukrayna-Rusya savaşının en korkunç görüntüsü! O anlar kaydedildi! Kanınız donacak

Ukrayna’nın doğusundaki Donbas bölgesinde savaş, 24 Şubat’tan beri devam ediyor. Çatışmalar sırasında cepheden firar eden 3 Ukrayna askeri, kendi ordusu tarafından yakalandı.

Kendi askerlerini infaz ettiler

Savaşın en çirkin yüzünü gösteren görüntü işte o askerlere ilişkin oldu. Ukrayna ordusu, silah bırakıp kaçan firarilere idam cezası uyguluyor.

Ukraynalı 3 firari asker, kendi askerleri tarafından önceden kazılan bir çukura götürüldü ve infaz edildi. O anlar, Rus dronu tarafından anbean kaydedildi. Firarileri infaz eden Ukraynalı askerler, Rus dronunu görünce bu defa İHA’ya ateş açtı. Rus dronu, olay yerinden anında uzaklaştı.