  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Ukrayna-Rusya savaşının en korkunç görüntüsü! O anlar kaydedildi! Kanınız donacak
Dünya

Ukrayna-Rusya savaşının en korkunç görüntüsü! O anlar kaydedildi! Kanınız donacak

Ukrayna-Rusya savaşından insanın tüylerini diken diken eden bir görüntü geldi. Ukrayna ordusu, cepheden firar eden askerlerini infaz ederken görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2022-12-07 13:12:00 -
Ukrayna-Rusya savaşının en korkunç görüntüsü! O anlar kaydedildi! Kanınız donacak

Ukrayna’nın doğusundaki Donbas bölgesinde savaş, 24 Şubat’tan beri devam ediyor. Çatışmalar sırasında cepheden firar eden 3 Ukrayna askeri, kendi ordusu tarafından yakalandı.

Kendi askerlerini infaz ettiler

Savaşın en çirkin yüzünü gösteren görüntü işte o askerlere ilişkin oldu. Ukrayna ordusu, silah bırakıp kaçan firarilere idam cezası uyguluyor.

Ukraynalı 3 firari asker, kendi askerleri tarafından önceden kazılan bir çukura götürüldü ve infaz edildi. O anlar, Rus dronu tarafından anbean kaydedildi. Firarileri infaz eden Ukraynalı askerler, Rus dronunu görünce bu defa İHA’ya ateş açtı. Rus dronu, olay yerinden anında uzaklaştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23