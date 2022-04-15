Ukrayna Rus saldırılarında ölen sivillerin sayısını açıkladı
Kiev Bölge Polis Müdürü Andrey Nebitov, işgalci Rusya'nın saldırıları nedeniyle Kiev bölgesinde hayatını kaybeden sivillerin sayısının 900'ü geçtiğini açıkladı.
Kiev Bölge Polis Müdürü Andrey Nebitov, düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna ordusunun tekrar kontrolü sağladığı bölgelerde 900'den fazla sivilin cesedinin tespit edildiğini bildirdi.
En fazla sivil kaybın Buça'da yaşandığını belirten Nebitov, bu şehirde 350'den fazla sivilin cesedinin tespit edildiğini kaydetti.