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Dünya Ukrayna: Rus ordusu 20 bin 900 asker, 171 uçak, 150 helikopter ve 815 tankını kaybetti
Dünya

Ukrayna: Rus ordusu 20 bin 900 asker, 171 uçak, 150 helikopter ve 815 tankını kaybetti

Ukrayna'ya savaş açan Rus ordusunun 20 bin 900 asker, 171 uçak, 150 helikopter ve 815 tankını kaybettiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-20 12:45:00 -
Ukrayna: Rus ordusu 20 bin 900 asker, 171 uçak, 150 helikopter ve 815 tankını kaybetti

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-20 Nisan dönemindeki kayıplarıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 20 bin 900 asker öldürüldü, Ruslara ait 171 uçak, 150 helikopter, 815 tank, 2 bin 87 zırhlı araç, 391 top, 136 roketatar sistemi ve 67 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri 1504 araç, 8 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 165 insansız hava aracını da kaybetti.

Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.

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