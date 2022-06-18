"Ukrayna Rus gemisini vurdu" iddiası

Ukrayna ordusu, Harpoon gemisavar füzesi ile Rus Donanması’na ait bir gemiyi vurdu. Rusya’nın Karadeniz’deki sancak gemisi Moskova Kruvazörü, nisan ayında Ukrayna tarafından Neptün gemisavar füzeleri ile vurulmuştu. Ukrayna, Karadeniz’de ikinci kez gemisavar füze kullandı.

Ukraynalı kaynakların iddiasına göre bu kez Ukrayna üretimi Neptün değil, Amerikan üretimi Harpoon gemisavar füzeleri kullanıldı. Rus Donanması’na ait bir römorkör, 2 adet Harpoon tipi gemisavar füze ile vuruldu. Römorkörün yılan adası yakınlarında olduğu ve adaya hava savunma füze sistemi nakliyesi gerçekleştirildiği iddia edildi.

Danimarka tarafından Ukrayna’ya sağlanan Harpoon füzelerinin, emekli olan bir savaş gemisinden söküldüğü iddia ediliyor. Harpoon Blok II, 120 kilometre menzile ve 226.7 kilogram ağırlığında bir savaş başlığına sahip. İlk belirlemelere göre, mürettebatın yüzde 70'inin vurulduğu, geri kalanın ise akıbetinin bilinmediği ifade edildi.