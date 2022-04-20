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Dünya Ukrayna resmen duyurdu! 'Ruslarla prensipte anlaştık'
Dünya

Ukrayna resmen duyurdu! 'Ruslarla prensipte anlaştık'

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, kuşatma altındaki Mariupol şehrinden sivilleri tahliye etmek için Rusya ile bir insani koridor üzerinde anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-04-20 11:48:00 -
Ukrayna resmen duyurdu! 'Ruslarla prensipte anlaştık'

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, kuşatma altındaki Mariupol şehrinden sivilleri tahliye etmek için Rusya ile bir insani koridor üzerinde anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Vereşuk, bugün Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, “Kadınlar, çocuklar ve yaşlılar için insani bir koridor konusunda Ruslarla prensipte bir anlaşmaya vardık. Mariupol’daki feci durum göz önüne alındığında, bugün çabalarımızı bu hedefe odaklıyoruz” dedi.

Siviller bu koridordan güneydeki Zaporijya şehrine tahliye ediliyor.

Ukrayna’nın doğusunda son günlerde saldırılarını yoğunlaştıran Ruslarla bir anlaşma olmaması nedeniyle Cumartesi gününden bu yana Ukrayna’da hiçbir insani koridor açılmadı.

Ukrayna Geçici İşgal Altındaki Toprakların Yeniden Entegrasyonu Bakanlığı’na göre, Ukrayna’da 24 Şubat’ta savaşın başlamasından bu yana insani koridorlar aracılığıyla yaklaşık 300 bin kişi tahliye edildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Ukrayna hükümeti savaşın başlangıcından bu yana 340’tan fazla insani yardım koridoru önerdi. İşgalciler yaklaşık 300 tanesini kabul etti ve sadece 176 tanesi fiilen kullanıldı” denildi.

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