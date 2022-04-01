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Gündem Ukrayna ordusundan karşı atak! O bölgeyi Rusya'dan geri aldı!
Gündem

Ukrayna ordusundan karşı atak! O bölgeyi Rusya'dan geri aldı!

Ukrayna ordu kaynakları tarafından yapılan açıklamada, Herson bölgesindeki birçok yerleşim biriminin Rus güçlerinden geri alındığı ifade edildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-01 11:16:00 -
Ukrayna ordusundan karşı atak! O bölgeyi Rusya'dan geri aldı!

Ukrayna ordu kaynakları tarafından yapılan açıklamada, Herson bölgesindeki birçok yerleşim biriminin Rus güçlerinden geri alındığı ifade edildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı imzalı açıklamada Herson bölgesindeki 11 yerleşim biriminin Rusya'dan geri alındığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Rus ordusunun yaşadığı ağır kayıplar nedeniyle başkent Kiev'i kuşatmaya alamadığı da ifade ediliyor.

Rus ordusunun ilerleyen günlerde Ukrayna'nın güneyi ve doğusundaki bölgelere yönelik saldırılarını artırmasının beklendiği de açıklamada kaydedilen bilgiler arasında.

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