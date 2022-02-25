Ukrayna ordusu darbe mi yapacak? Putin, Ukrayna ordusundan ne istedi?

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı başlatmasının 2. gününde Rus birlikleri başkent Kiev'e ilerliyor. Ukrayna askerleri, Kiev merkezinde herhangi bir girişe karşı konuşlandı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin, Putin'i müzakere masasına davet ettiğini açıklanırken, Putin'e seslenen Zelenski, “Ölümleri durdurmak için müzakere masasına oturalım” dedi. Zelenskiy, ülkesindeki durumun 2. Dünya Savaşı'nı hatırlattığına işaret ederek, "Eminim ki hepiniz görüyorsunuz, tüm Avrupa görüyor. Ama biz tam anlamıyla bir şey yapacağınızı görmüyoruz. Ukrayna'ya bu kadar yavaş yardım ederken nasıl kendinizi koruyacaksınız?" değerlendirmesinde bulundu.

Putin Ukrayna ordusundan ne istedi?

Rusya'nın Ukrayna saldırı 2. gününde de devam ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kameralar karşısına geçti ve çok sert açıklamalarda bulundu. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna ordusuna çağrıda bulundu: İktidarı elinize alın, sizinle daha kolay anlaşacağız.” dedi. Rusya Devlet Başkanı Putin Güvenlik Konseyi toplantısı sonrasında, "Rus askeri birliklerinin ne kadar etkili olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı. Putin Ukrayna ordusuna darbe çağrısında bulunarak "Ukrayna ordusu iktidarı eline almalı" dedi. İşte Putin'in son dakika açıklamaları: "Ukrayna askerlerine sesleniyorum. Bu milliyetçilerin sizleri kullanmasına izin vermeyin. Bu neo-nazilerle konuşmak yerine sizlerle konuşmak daha iyidir. Sizlerle bence iyi anlaşırız ama bu uyuşturucu bağımlısı insanlar ve neo-nazilerle, sizleri çevreleyen o pisliklerle tabi ki anlaşamayacağız. Bir kez daha Ukrayna Ordusu'na sesleniyorum. Kadınlarınızın ve çocuklarınızın insan kalkanı olarak kullanmalarına izin vermeyin. Ukrayna ordusu iktidarı indirirse, uzlaşmak kolay olur"

Rusya-Ukraya savaşı kayıpları

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Valeriy Zalujnıy Rusya'nın ülkesine karşı kayıplarının ilk günde 30'dan fazla tank, yaklaşık 130 zırhlı araç, 7 uçak ve 6 helikopter olarak tahmin edildiğini açıkladı. Ukrayna, Rusya'nın 203 saldırısına maruz kaldığını ve binden fazla Rus askerinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Öte yandan Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı başlatmasının 2. gününde Rus birlikleri başkent Kiev'e ilerliyor. Ukrayna askerleri, Kiev merkezinde herhangi bir girişe karşı konuşlandı.