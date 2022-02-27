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Dünya Ukrayna ordusu: 2 Rus nakliye uçağı düşürüldü
Dünya

Ukrayna ordusu: 2 Rus nakliye uçağı düşürüldü

Ukrayna ordusu savaşın 4. gününde 2 Rus nakliye uçağı IL-76'nın düşürüldüğünü açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-27 04:42:00 -
Ukrayna ordusu: 2 Rus nakliye uçağı düşürüldü

Ukrayna’nın doğusunda bulunan ve Donbass bölgesine yakın olan Harkov şehrinde bu gece çatışmalar şiddetlendi. Ayrıca Rus ordusu Herson, Odessa, Mariupol ve Kiev'e de yoğun hava saldırısı gerçekleştiriyor.

Ukrayna ordusunun direnişi devam ederken Rusya'nın saldırıları şiddetleniyor. Ukrayna 200 Rus askerinin esir alındığını duyurdu.

2 Rus nakliye uçağı IL-76 düşürüldü

Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun gün boyunca üç Su-30 ve iki Su-25 savaş uçağı, 11 helikopter ve iki İl-76 nakliye uçağı kaybettiği belirtildi.

Rus ordusuna ait hava araçlarının, Su-27’lerin yanı sıra S-300 ve Buk M-1 hava savunma sistemleri ile imha edildiği ifade edilen açıklamada, akaryakıt taşıyan bir yük treninin ise Bayraktar TB2 SİHA ekibinin başarılı çalışmasıyla imha edildiği kaydedildi.

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