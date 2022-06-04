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Dünya Ukrayna: O kentte şehir savaşı başladı
Dünya

Ukrayna: O kentte şehir savaşı başladı

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Severodonetsk kentinde "şehir savaşı"nın başladığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-06-04 10:46:00 -
Ukrayna: O kentte şehir savaşı başladı

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya 101 gün önce başlattığı savaşın sürdüğü Donetsk yönünde cephelerdeki son durum değerlendirildi.

Savaşın ülkenin doğusundaki sanayi şehri Severodonetsk'te yoğunlaştığına dikkat çekilen açıklamada, topçu desteğiyle operasyonu sürdüren düşman ile "şehir savaşı"nın başladığı belirtildi.

Rus işgalcilerin Severodonetsk'te Siverskiy Donets nehrinin sol kıyısındaki bölgenin kontrolünü ele geçirmeye çalıştığı ifade edildi.

Yoğun çatışmaların yaşandığı Dnepr bölgesinde Slobojanskoye kasabası yönünde de Rus güçlerin hasar gören 100'e yakın askeri teçhizatının tahliyesini yaptığı aktarıldı.

Düşman ordunun Harkov yönünde ise işgal altında tuttuğu birimleri elinde tutmaya çalıştığı belirtildi.

Herson bölgesinde ise yerel halkın Rus güçlere tam bir direniş göstermeye devam ettiği kaydedildi.

Son 24 saatte çatışma hattında Rusya'ya ait 1 tank, 1 topçu sistemi, 6 zırhlı araç, 3 askeri araç, 2 Orlan-10 ve 1 taktik keşif "Eleron" tipi insansız hava aracının imha edildiği bildirildi.

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