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Dünya Ukrayna, NATO'dan destek istedi: Rus mayınlarından kurtarın bizi!
Dünya

Ukrayna, NATO'dan destek istedi: Rus mayınlarından kurtarın bizi!

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Ukrayna, NATO'dan destek istedi: Rus mayınlarından kurtarın bizi!

Rusya-Ukrayna Savaşı’nın ardından Ukrayna topraklarında bulunan mayınlar ve patlayıcı mühimmat, siviller için ciddi bir tehdit oluşturmaya devam ediyor. Ukrayna, tehlikenin ortadan kaldırılması ve mayın temizleme çalışmalarının hızlandırılması amacıyla NATO’dan destek istedi.

Ukrayna'nın, NATO Avrupa-Atlantik Afet Mukabele Eşgüdüm Merkezi'nden (EADRCC) mayın temizleme ve patlayıcı mühimmatın nakliyesi alanlarında kapasitesini artırmak için destek talep ettiği bildirildi.

NATO'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Ukrayna topraklarında çok sayıda patlayıcı mühimmat bulunduğu ve bu durumun sivil nüfus ile kritik altyapı için ciddi tehdit oluşturduğu belirtildi.

Açıklamada, Ukrayna Devlet Acil Durum Servisinin (DSNS) NATO EADRCC'den mayın temizleme ve patlayıcı mühimmatın nakliyesi alanlarında kapasitesini artırmak amacıyla destek talebinde bulunduğu kaydedildi.

Ukrayna'nın TAC-6 taktik bomba imha elbisesi, taktik balistik gözlükler ve taktik koruma kulaklıkları gibi ekipmanlar talep ettiği bilgisine yer verilen açıklamada, mayın temizleme çalışmalarının ülkenin toparlanması ve Ukrayna vatandaşlarının güvenliğinin sağlanması açısından "hayati önem" taşıdığı vurgulandı.

Ukrayna 24 Ekim 2025'te de su, gıda ve yakıt temini dahil insani destek kapasitesinin artırılmasına yönelik destek sağlanması için EADRCC'den talepte bulunmuştu.

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