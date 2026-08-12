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80 yıl sonra bulunan kimlikler şaşırttı! Kim oldukları araştırılıyor!

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80 yıl sonra bulunan kimlikler şaşırttı! Kim oldukları araştırılıyor!

Tuna Nehri'nde iyi korunmuş halde bir Wehrmacht motosikleti ile 2 Alman askerinin naaşı bulundu. Askerlerin SS mensubu olduğu değerlendiriliyor.

#1
Foto - 80 yıl sonra bulunan kimlikler şaşırttı! Kim oldukları araştırılıyor!

1944'te hayatını kaybettiği düşünülen 2 Alman askerinin naaşları, 80 yılı aşkın süre Tuna Nehri'nin çamurlu tabanında kaldı.

#2
Foto - 80 yıl sonra bulunan kimlikler şaşırttı! Kim oldukları araştırılıyor!

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de su seviyesinin olağanüstü ölçüde düşmesi ise bu unutulmuş savaş izlerini yeniden gün yüzüne çıkardı.

#3
Foto - 80 yıl sonra bulunan kimlikler şaşırttı! Kim oldukları araştırılıyor!

İki askerin naaşının yanında, neredeyse tamamen korunmuş Alman asker kimlik künyeleri bulundu. Bu sayede, aradan 80 yılı aşkın süre geçmiş olmasına rağmen, askerlerin kimliklerinin kesin olarak tespit edilebilmesi ihtimali oldukça yüksek görülüyor.

#4
Foto - 80 yıl sonra bulunan kimlikler şaşırttı! Kim oldukları araştırılıyor!

Buluntu, ağustos ayı başında Buda yakasındaki Tuna kıyısında ortaya çıkarılan ve yine dikkat çekici ölçüde iyi durumda olan bir DKW NZ 350-1 motosikletle yakından bağlantılı.

#5
Foto - 80 yıl sonra bulunan kimlikler şaşırttı! Kim oldukları araştırılıyor!

Motosikletin altında ve çevresinde yapılan incelemelerde, Macar Askeri Tarih Enstitüsü ve Müzesi uzmanları insan kalıntılarına ulaştı. Kalıntılar, Gábor Kohlrusz tarafından dikkatle çıkarıldı.

#6
Foto - 80 yıl sonra bulunan kimlikler şaşırttı! Kim oldukları araştırılıyor!

Muhtemelen hâlâ kayıp sayılıyorlardı İkinci Dünya Savaşı sırasında çatışmalarda hayatını kaybeden Alman askerlerinin kimlik künyeleri ikiye ayrılırdı. Bir parçası naaşın üzerinde bırakılır, diğer parçası ise Berlin'deki Wehrmacht bilgi merkezine gönderilerek ölümün kayda geçirilmesi ve aileye bildirilmesi sağlanırdı. Tuna Nehri'nden çıkarılan iki askerin kimlik künyelerinin ise eksiksiz olduğu belirlendi. Bu durum, ölümlerinin resmî kayıtlara hiç geçmemiş olabileceğini ve ailelerinin onları yıllar boyunca kayıp olarak beklemiş olabileceğini düşündürüyor.

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