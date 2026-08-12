80 yıl sonra bulunan kimlikler şaşırttı! Kim oldukları araştırılıyor!

Muhtemelen hâlâ kayıp sayılıyorlardı İkinci Dünya Savaşı sırasında çatışmalarda hayatını kaybeden Alman askerlerinin kimlik künyeleri ikiye ayrılırdı. Bir parçası naaşın üzerinde bırakılır, diğer parçası ise Berlin'deki Wehrmacht bilgi merkezine gönderilerek ölümün kayda geçirilmesi ve aileye bildirilmesi sağlanırdı. Tuna Nehri'nden çıkarılan iki askerin kimlik künyelerinin ise eksiksiz olduğu belirlendi. Bu durum, ölümlerinin resmî kayıtlara hiç geçmemiş olabileceğini ve ailelerinin onları yıllar boyunca kayıp olarak beklemiş olabileceğini düşündürüyor.