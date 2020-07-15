  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Ukrayna medyasından Türkiye'nin tatil beldelerindeki Kovid-19 önlemlerine "tam not"

Yeniakit Publisher
2020-07-15 11:44:51 -
Ukrayna medyasından Türkiye'nin tatil beldelerindeki Kovid-19 önlemlerine "tam not"

ANKARA (AA) - Ukrayna medyası Türkiye'nin tatil beldelerindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine tam not verirken, Türkiye'de tatilde Kovid-19'a yakalanma riskinin Ukrayna'ya nazaran daha az olduğunu belirtti.

Ukrayna haber ajansı UNIAN'ın haberinde, Türkiye'nin Ukrayna vatandaşlarına kapılarını açan ilk turizm destinasyonu olduğu hatırlatıldı.

Haberde, Türkiye'nin Kovid-19 salgınına karşı kapsamlı önlemler aldığı ve güvenli bir tatil sezonu geçirmek için şartların oluşturulduğu vurgulandı.

Türkiye'nin havalimanları ile tatil beldelerinde aldığı önlemlere değinilen ve Ukrayna'daki pratikleriyle karşılaştırılan haberde, alınan önlemlerin çok başarılı olduğu, Türkiye'de tatilde Kovid-19'a yakalanma riskinin Ukrayna'ya nazaran daha az olduğu ifade edildi.

Ayrıca, bu sezon geçen senelere göre daha az turist olacağı için daha konforlu bir tatil geçirileceğine dikkat çekildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı