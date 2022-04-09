Ukrayna istihbaratı paylaştı! O katliamı yapan Rus askerleri bakın nereden gelmiş!
İsrail basını, Alman dış istihbarat BND’ye dayandırdığı haberinde Bucha katliamı, Rusya’nın Ukrayna stratejisinin kasıtlı bir parçası olduğunu iddia etti. Öte yandan ise Bucha katliamını yapan Rusya’nın 64. motorize birliğine mensup askerlerin nereden geldikleri de belli oldu.
Ukrayna'nın resmi websitelerinde medyaya servis edilen verilerde evlere varan detaylarıyla katliamla suçlanan askerlerin açık adresleri bulunuyor.
İstihbarat yetkilileri tarafından servis edilen bu adreslerin, askerlerin 'ev adresleri' olmadığı, sadece pasaportlarının üzerinde bulunan 'doğum yerleri' olduğu vurgulandı.
Katliam yapan askerlerin çoğu Rusya’nın azınlık bölgelerinden
Estonyalı araştırmacılar ise, Ukrayna istihbaratının paylaştığı verileri harita üzerinde tek tek işaretleyerek bazı yeni bilgiler edinmeye çalışırken ilginç bir şey fark etti.
Bucha katliamını yapan (ve tahmin edilene göre genel olarak savaşan Rus ordusunun çok büyük kısmını oluşturan) askerler, Rusya'nın 'azınlık bölgelerinden' geliyor.
Moskova ve St. Petersburg’dan neredeyse kimse yok
Adresler haritaya konduğunda Moskova ve St. Petersburg'dan neredeyse kimsenin olmadığı anlaşılırken, Rusya'da azınlıkların yaşadığı yerlerden birçok askerin Ukrayna'da savaştığı iddialarını güçlendiren bir resim oluştuğu görülüyor.