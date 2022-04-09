  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Ukrayna istihbaratı paylaştı! O katliamı yapan Rus askerleri bakın nereden gelmiş!
Dünya

Ukrayna istihbaratı paylaştı! O katliamı yapan Rus askerleri bakın nereden gelmiş!

İsrail basını, Alman dış istihbarat BND’ye dayandırdığı haberinde Bucha katliamı, Rusya’nın Ukrayna stratejisinin kasıtlı bir parçası olduğunu iddia etti. Öte yandan ise Bucha katliamını yapan Rusya’nın 64. motorize birliğine mensup askerlerin nereden geldikleri de belli oldu.

Yeniakit Publisher
2022-04-09 10:36:00 -
Ukrayna istihbaratı paylaştı! O katliamı yapan Rus askerleri bakın nereden gelmiş!

Ukrayna'nın resmi websitelerinde medyaya servis edilen verilerde evlere varan detaylarıyla katliamla suçlanan askerlerin açık adresleri bulunuyor. 

İstihbarat yetkilileri tarafından servis edilen bu adreslerin, askerlerin 'ev adresleri' olmadığı, sadece pasaportlarının üzerinde bulunan 'doğum yerleri' olduğu vurgulandı.

Katliam yapan askerlerin çoğu Rusya’nın azınlık bölgelerinden 

Estonyalı araştırmacılar ise, Ukrayna istihbaratının paylaştığı verileri harita üzerinde tek tek işaretleyerek bazı yeni bilgiler edinmeye çalışırken ilginç bir şey fark etti.

Bucha katliamını yapan (ve tahmin edilene göre genel olarak savaşan Rus ordusunun çok büyük kısmını oluşturan) askerler, Rusya'nın 'azınlık bölgelerinden' geliyor.

Moskova ve St. Petersburg’dan neredeyse kimse yok

Adresler haritaya konduğunda Moskova ve St. Petersburg'dan neredeyse kimsenin olmadığı anlaşılırken, Rusya'da azınlıkların yaşadığı yerlerden birçok askerin Ukrayna'da savaştığı iddialarını güçlendiren bir resim oluştuğu görülüyor.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay