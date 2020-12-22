Ukrayna İngiltere ile uçuşları durdurmayacak

İngiltere'de ortaya çıkan ve yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu belirtilen mutasyon virüs, tüm dünyada endişeye neden oldu. Birçok ülke İngiltere ile uçuşlarını askıya alırken, bazı ülkeler ise uçuşların devam edeceğini duyurdu.

Ukrayna Altyapı Bakanı Vladislav Krikliy, bugün itibariyle uçuşların askıya alınmasına dair herhangi bir karar almadıklarını ifade ederek, "Şuan için İngiltere ile uçuşları durdurmayacağız. Vize şartımız var ve bu zaten yolcu sayısını sınırlıyor. Şuan için Ukrayna'ya gerçekleşecek olan uçuşlar, orda eğitim gören vatandaşlarımızın yılbaşında evlerinde olabilmeleri içindir" şeklinde konuştu.

Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan son verilere göre ülkede son 24 saat içerisinde 8 bin 513 yeni vaka tespit edildi. Bin 318 kişi hastaneye kaldırılırken, 14 bin 20 kişi koronavirüsü yenerek eski sağlığına tekrar kavuştu. 232 kişi ise salgın nedeniyle hayatını kaybetti.