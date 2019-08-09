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Ukrayna ile ticarette hedef 10 milyar dolar

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in katılımıyla düzenlenen Türkiye-Ukrayna İş Forumu’nda, iki ülke arasındaki iş birliklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

09 Ağustos 2019 Cuma 12:11
Ukrayna ile ticarette hedef 10 milyar dolar

Dünyada ticaret savaşlarının kızıştığı bir dönemde Doğu Avrupa’nın en dinamik ve potansiyeli yüksek iki ülkesi olan Türkiye ve Ukrayna’nın ekonomilerini büyüteceğini anlatan Pekcan, “Türkiye ve Ukrayna arasındaki ticaret hacmi 4,1 milyar dolar ve hedefimiz bunu 10 milyar dolara çıkarmak. Ancak bu şu anda Türkiye aleyhinde seyrediyor. Hâlâ 1,2 milyar dolar ticaret açığı veriyoruz. Bu rakamlar iki ülkenin potansiyelini yansıtmamakta. Bizim amacımız bu rakamı daha fazla artırarak, önce 10 milyar dolar, sonra da 20 milyar dolar hedefine dengeli bir ticaret altyapısıyla ulaştırmak” diye konuştu. Pekcan, karşılıklı yatırımların artırılması için çalışmalara başladıklarını ifade ederek,”Biz devletler olarak bugün buradayız. Biz iki iş dünyasının önündeki engelleri kaldırmaya hazırız” dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de “Türkiye ile birlikte çalışmak istiyoruz. Türk iş dünyasından sadece bazı dostlarımızla değil, gerçekten iş ortaklarımızla beraber çalışmak istiyoruz. Etkin yatırımcılara birçok alanda yardımcı olacağız. Onlara birçok alanda rekabet avantajı sağlayacak fırsatlar sunacağız” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 12:11
  1. Doğu Avrupa
  2. ticaret
  3. Ukrayna
  4. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy
  5. Ruhsar Pekcan

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