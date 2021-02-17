Ukrayna ile BAE anlaştı! İş birliği yapacaklar

Ukrayna ve Birleşik Arap Emirlikleri iki ülkenin savunma endüstrisi kuruluşlarını bir araya getirecek bir iş birliği anlaşması imzaladı.

Janes tarafından yapılan habere göre Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’nin Birleşik Arap Emirlikleri’ne 14 Şubat 2021 tarihinde düzenlediği bir ziyaret esnasında Ukrayna merkezli iki savunma kuruluşu olan UkrOboronProm ve UkrSpecExport ile Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Edge Group tarafından anlaşma imzalandı.

Ukraynalı savunma kuruluşlarından olan UkrOboronProm tarafından yapılan açıklamalara göre, anlaşma üç parti arasındaki gelişmiş teknolojilerin geliştirilmesini ve ülkeler arasında değiştirilmesini kolaylaştıracak. Ukraynalı şirket aynı zamanda anlaşma ile birlikte 1 milyar doları aşan bir yatırım beklentisinin bulunduğunu ifade etti.

Birleşik Arap Emirlikleri ve Ukrayna arasında imzalanan anlaşmanın savunma sektöründeki iş birliğini güçlendirmek adına yapıldığı ve anlaşmayı imzalayan üç partinin de anlaşmadan fayda sağlayacağı söyleniyor.