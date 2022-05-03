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Spor Ukrayna futbolu için karar verildi
Spor

Ukrayna futbolu için karar verildi

Ukrayna'da devam eden Rusya savaşından dolayı oynanamayan Ukrayna Premier Lig'in geçtiğimiz günlerde sonlandırılması kararı, Ukrayna Futbol Federasyonu İcra Komitesi tarafından kabul edildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-03 16:03:00 -
Ukrayna futbolu için karar verildi

Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan savaş Ukrayna futbolunu da durdurmuştu. Ligin 18. haftasında ara verilen ve sonrasında yaşanan olaylardan kaynaklı başlatılamayan Premier Lig ile ilgili mevcut haliyle sonlandırılması kararı verildi.

Ukrayna Futbol Federasyonu (UAF) İcra Komitesi, 2021-2022 sezonu müsabakalarına ilişkin kararını açıkladı.

Ukrayna Futbol Federasyonu Yürütme Kurulu toplantısında, Rusya'nın askeri saldırı ve Ukrayna'daki sıkı yönetim rejimi ile ilgili birkaç önemli kararın kabul edildiği belirtilen açıklamada, UAF yönetiminin aldığı kararlar doğrultusunda UEFA'yı da bilgilendireceği Ukrayna Premier Ligi, 2021-2022 sezonunun erken sonlandırılmasına ilişkin kararı onaylandığı ifade edildi.

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