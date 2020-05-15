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Ekonomi

Ukrayna ekonomisi birinci çeyrekte yüzde 1,5 küçüldü

Yeniakit Publisher
2020-05-15 18:37:52 -
Ukrayna ekonomisi birinci çeyrekte yüzde 1,5 küçüldü

KİEV (AA) – Ukrayna ekonomisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle bu yılın birinci çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5 küçülme kaydetti.

Ukrayna’nın Devlet İstatistik Kurumu (Gosstat), 2020 yılının ilk çeyreğine ilişkin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerini yayınladı.

Buna göre, Ukrayna’da mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2020'nin ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,8, 2019'un aynı dönemine göre de yüzde 1,5 azaldı.

Ukrayna Merkez Bankası, Kovid-19 salgınında iş dünyası ve vatandaşlara yönelik alınan tedbirler nedeniyle ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 5 küçülmesinin beklendiğini açıklamıştı.





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