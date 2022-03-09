Ukrayna, efsane futbolcu Tymoshchuk'u sildi
Ukrayna Milli Takımı'nın formasını en çok giyen isim olan ve şu anda Rus ekibi Zenit'te yardımcı antrenörlük yapan Anatoliy Tymoshchuk, Rusya'nın ülkesine yaptığı saldırılar karşısında sessiz kaldı. Bunun üzerine harekete geçen Ukrayna Futbol Federasyonu, Tymoshchuk'un milli takımda elde ettiği tüm başarı unvanlarını geri aldı ve eski futbolcuya ait tüm verileri kayıtlarından sildi.
Rus ekibi Zenit'te antrenörlük yapan Ukrayna'nın efsane futbolcusu Anatoliy Tymoshchuk, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına tepki göstermediği için milli takımda sahip olduğu tüm başarı unvanlarını kaybetti.
Devlet yetkilileri ile iletişime geçti
Fanatik'te yer alan habere göre, Ukrayna Futbol Millî Takımı'nın en çok formasını giyen isimler sıralamasında Anatoliy Tymoshchuk, hâlâ zirvede yer alıyordu. 144 kez Ukrayna forması giyen Tymoshchuk'u 111 ile Andriy Shevchenko ve 106 ile Andriy Yarmolenko takip etmekteydi. Ukrayna Futbol Federasyonu, millî takım kayıtlarından sildiği Tymoshchuk'un millî sporcu unvanını da kaybetmesi adına devlet yetkilileri ile iletişime geçti.
Yaşananlara tepki göstermedi
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik şiddetli saldırısına sessiz kalan eski futbolcu, antrenör olarak da kariyerini Rusya'da sürdürüyordu. Zenit St Petersburg'da yardımcı antrenör olarak çalışan Anatoliy Tymoshchuk, yaşanan tüm gelişmeler sonrası hiçbir tepki ortaya koymazken Rus ekibindeki görevini de sürdürdü.
Anatoliy Tymoshchuk için alınan kararlar şöyle:
Ukrayna Futbol Federasyonu tarafından verilen Pro seviyesi koçluk lisansının iptali
Ukrayna Futbol Federasyonu'ndaki ilgili yetkililerine Anatoliy Tymoshchuk'un tüm devlet ödüllerinden ve onursal unvanlardan mahrum bırakılması için devlet yetkililerine başvurma talimatı
Anatoliy Tymoshchuk'un Ukrayna Ligi, Ukrayna Kupası, Ukrayna Süper Kupası kazananı ve madalya ödüllü tüm unvanlarından mahrum edilmesi
Anatoliy Tymoshchuk'un Ukrayna Futbol Federasyonu millî takımlarının resmî kayıtlarından çıkarılması