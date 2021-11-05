Ukrayna duyurdu: Bayraktar TB2'lerin sayısını artıracağız

Bir televizyon kanalına konuk olan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Sergei Shaptala, Bayraktar TB2 SİHA'lar ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Donbass'ta Bayraktar TB2 SİHA'ların kullanılmasıyla ilgili konuşan Shaptala, şunları kaydetti:

"Onları kullandığımız doğru, bunun başkomutanın kararı olduğu doğru değil. Ekranda askerlerimizin ateş altında olduğunu gördük. Ayrılıkçılar, Minsk anlaşmalarını ihlal etti."

Shaptala, "Devlet bize Bayraktar SİHA'ları alıyor. Şu anda kullanımda olan SİHA'larımız var ve burada durmayacağız, artırmaya devam edeceğiz" dedi.

Donbass'taki çatışma bölgesinde yürütülen operasyonlar sırasında Bayraktar İHA'larının kullanıldığı, Ekim sonunda Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından teyit edilmişti. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Kiev'in Donbass'ta Bayraktar TB2 SİHA'larını kullanmak için Minsk Anlaşmaları'nda öngörülen tüm prosedürleri yerine getirdiğini söylemişti.