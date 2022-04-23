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Dünya Ukrayna duyurdu: 5 kişi hayatını kaybetti
Dünya

Ukrayna duyurdu: 5 kişi hayatını kaybetti

Ukrayna'nın güneyinde bulunan Karadeniz'in liman şehirlerinden Odessa'ya düzenlenen roketli saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği ve 18 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-23 18:54:00 -
Ukrayna duyurdu: 5 kişi hayatını kaybetti

Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İşgalcilerin Odessa'ya düzenlediği roket saldırısı sonucunda biri üç aylık bebek olmak üzere 5 kişi yaşamını yitirdi." ifadesini kullandı.

Can kayıplarının yanı sıra 18 kişinin de yaralandığını aktaran Yermak, "Bunlar şimdilik bulunanlar ve büyük ihtimalle daha fazla olacak" değerlendirmesinde bulundu. 

Yermak, kötülüğün mutlaka cezalandırılacağını kaydetti.

 

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