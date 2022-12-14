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Dünya Ukrayna duyurdu! 10 İHA düşürüldü
Dünya

Ukrayna duyurdu! 10 İHA düşürüldü

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, kentte ve çevrede sabah saatlerinde 10 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-14 09:13:00 -
Ukrayna duyurdu! 10 İHA düşürüldü

Kliçko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, "Kiev bölgesinde ve başkent üzerinde hava savunma güçleri toplam 10 Shahed insansız hava aracını düşürdü." ifadesini kullandı.

Kliçko, sabah erken saatlerde yaptığı açıklamada, başkentin Shevchenkivskyi semtinde patlamalar olduğunu duyurmuş, Kiev'de saat 06.30 sularında patlama sesleri duyulmuştu.

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