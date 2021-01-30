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Gündem Ukrayna donanmasına Türk SİHA'sı takviyesi: Bayraktar TB2 alacağız!
Gündem

Ukrayna donanmasına Türk SİHA'sı takviyesi: Bayraktar TB2 alacağız!

Ukrayna Donanmasının, BAYKAR tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA'larını satın alacağı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-30 09:49:00 -
Ukrayna donanmasına Türk SİHA'sı takviyesi: Bayraktar TB2 alacağız!

Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı Oleksiy Neizhpapa, Türkiye'nin önde gelen insansız hava aracı üreticisi BAYKAR ile Türk SİHA'larının satın alınmasıyla ilgili görüşmelerde bulundu. Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı Oleksiy Neizhpapa sistemin "hem karada hem de denizde Deniz Kuvvetleri'nin bir parçası olarak görev yapacağını" söyledi.

Bir dizi anlaşmalar imzalanmıştı

Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Ekim 2020'de Ukrayna ile Türkiye arasında savunma alanında bir dizi anlaşma imzalandı

6 ila 12 arasında TB2 alacaklar

Öte yandan, Ukrayna'nın devlete ait şirketi Ukrspetsexport'un Genel Müdürü Vadym Ihorovych, internet yayını Left Bank'a verdiği mülakatta Ukrayna'nın 6 ila 12 arası Bayraktar TB2 SİHA sistemi satın almayı planladığını ve insansız hava araçlarının üretimini Ukrayna'da üstlenecek bir şirketin kurulma sürecinde olduğunu söyledi.

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