SON DAKİKA
Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha, BMGK'yı acil toplantıya çağırdı Oreşnik'i şikayet etti
Aktüel

Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha, BMGK'yı acil toplantıya çağırdı Oreşnik'i şikayet etti

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha, BMGK'yı acil toplantıya çağırdı Oreşnik'i şikayet etti

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Rus ordusunun ülkesine "Oreşnik" orta menzilli balistik füze ile saldırmasının ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) acil toplantıya çağırdıklarını açıkladı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımnda, Rusya'nın bu gece ülkesine düzenlediği hava saldırılarına tepki gösterdi.

Rusya'nın, Ukrayna'nın Lviv bölgesine "Oreşnik" orta menzilli balistik füze ile saldırı düzenlediğine dair bir açıklama yaptığını anımsatan Sybiha, "(Rusya'nın) AB ve NATO'nun sınırlarına yakın böyle bir saldırı yapması, Avrupa kıtasındaki güvenliğe ciddi bir tehdit ve transatlantik topluluk için bir sınavdır." ifadesini kullandı.

Sybiha, saldırının ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) acil toplantıya çağırdıklarını bildirdi.

Ukrayna ordusunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Novgorod'daki konutuna saldırmadığını yineleyen Sybiha, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı düzenlemek için bahane aradığını belirtti.

Sybiha, Rusya'nın, orta menzilli balistik füze saldırısı yapmasının "gerçekten küresel bir tehdit" olduğunu ifade etti.

ABD ile Avrupalı ​​müttefikleri ve uluslararası kuruluşları söz konusu saldırı hakında bilgilendirdiklerini aktaran Sybiha, "Tüm sorumlu devletleri ve uluslararası kuruluşları, Rusya'nın yalanlarını kınamaya ve saldırgan üzerindeki baskıyı gecikmeden artırmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

