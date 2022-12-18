  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Kiev'de durum kötü
Dünya

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Kiev'de durum kötü

Ukrayna'daki son durum hakkında açıklamalarda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, elektrik kesintileri nedeniyle Kiev'de durumun kötü olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-12-18 02:28:00 -
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Kiev'de durum kötü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın saldırılarında enerji altyapılarının hasar görmesi nedeniyle birçok bölgede elektrik kesintilerinin sürdüğünü, en fazla kesintinin ise Kiev'de yaşandığını bildirdi.

Zelenskiy, Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Rus ordusunun evvelki gün Ukrayna'nın birçok bölgesine düzenlediği füze saldırılarında, enerji nakil hatlarının hasar gördüğünü söyledi.

Ukrayna'nın birçok bölgesinde, su ve elektrik hizmetinin sağlanması konusunda sıkıntılar yaşandığını belirten Zelenskiy, "Kiev'de durum kötü. Vinnytsia Lviv ve bölgelerinde de." dedi.

Zelenskiy, hava savunma sistemleri konusunda müttefiklerinden daha fazla yardım beklediklerini ifade ederek "Böylelikle Rus terörünün ana tarzı (füze terörü) imkansız hale gelecektir." diye konuştu.

Zelenskiy savaşın nasıl biteceğini açıkladı
Zelenskiy savaşın nasıl biteceğini açıkladı

Dünya

Zelenskiy savaşın nasıl biteceğini açıkladı

Zelenskiy: En ağır çatışmalar...
Zelenskiy: En ağır çatışmalar...

Dünya

Zelenskiy: En ağır çatışmalar...

TRT World Forum 2022'ye katılan Vladimir Zelenskiy, 
TRT World Forum 2022'ye katılan Vladimir Zelenskiy, "Erdoğan’a minnettarız"

Gündem

TRT World Forum 2022'ye katılan Vladimir Zelenskiy, "Erdoğan’a minnettarız"

Zelenskiy korkunç durumu açıkladı! Yüzde 62'si...
Zelenskiy korkunç durumu açıkladı! Yüzde 62'si...

Dünya

Zelenskiy korkunç durumu açıkladı! Yüzde 62'si...

Zelenskiy: İşgalciler o kenti fiilen yok etti
Zelenskiy: İşgalciler o kenti fiilen yok etti

Dünya

Zelenskiy: İşgalciler o kenti fiilen yok etti

Zelenskiy duyurdu: Her gün oluyor
Zelenskiy duyurdu: Her gün oluyor

Dünya

Zelenskiy duyurdu: Her gün oluyor

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenskiy arasında kritik görüşme
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenskiy arasında kritik görüşme

Siyaset

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenskiy arasında kritik görüşme

Zelenskiy'den açıklama: Durum ciddi
Zelenskiy'den açıklama: Durum ciddi

Dünya

Zelenskiy'den açıklama: Durum ciddi

Zelenskiy'den doğal gaz ve elektrik çağrısı
Zelenskiy'den doğal gaz ve elektrik çağrısı

Dünya

Zelenskiy'den doğal gaz ve elektrik çağrısı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23