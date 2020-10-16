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Aktüel Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile İstanbul'da görüştü
Aktüel

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile İstanbul'da görüştü

Yeniakit Publisher
2020-10-16 16:30:44 -
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile İstanbul'da görüştü

İSTANBUL (AA) - Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u İstanbul'da ziyaret etti.

Zelenskiy, Ukrayna devlet heyeti temsilcileriyle Fener Rum Patrikhanesinde düzenlenen ayine katıldı. Ayin sonrasında Zelenskiy, Bartholomeos ile görüştü. Görüşmede Zelenskiy, ülkesinin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği koşulsuz destekten ötürü Bartholomeos'a teşekkür etti. Bartholomeos'u Ukrayna'ya davet eden Zelenskiy, Donbas'taki son durumu anlatarak "Sizin gelişinizle barışa giden yolda ilerleme fırsatına sahip olacağız." dedi.

Bartholomeos, yeni tip koronavirüs salgını bittikten sonra Ukrayna'yı ziyaret etmekten memnun olacağını ifade etti.

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