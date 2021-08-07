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Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy’den Donbas açıklaması: Rusya’yı oradan çıkaracağız
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Dünya Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy’den Donbas açıklaması: Rusya’yı oradan çıkaracağız
Dünya

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy’den Donbas açıklaması: Rusya’yı oradan çıkaracağız

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy gerekirse savaşarak Rusya'yı Ukrayna'nın Donbas bölgesinden çıkaracaklarını ifade etti.

Yeniakit Publisher
2021-08-07 00:59:00 -
Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy’den Donbas açıklaması: Rusya’yı oradan çıkaracağız

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, Donbas Bölgesi'ni mutlaka Rus işgalinden kurtaracaklarını ve Rusya'nın bölgeyi ilhakını asla kabullenmeyeceklerini ifade etti. 

Zelenskiy, Dom televizyonuna verdiği röportajda, Donbas'taki krizini değerlendirdi. Rusya destekli milislerin kontrolünde bulunan ve fiilen Rusya tarafından yönetilen Donetsk ve Luhansk merkezli Donbas bölgesinin Birleşmiş Milletler'in tanıdığı Ukrayna dahilinde olduğunu hatırlatan Zelenskiy, uluslararası hukuk gereği bölgenin Ukrayna kontrolüne dönmesi için Rusya'ya baskı yapılması gerektiğini belirtti.

"Gerekirse savaşırız"

Zelenskiy, gelecekte gerekirse savaşla Rusya'yı Donbass'tan çıkaracaklarını açıkladı.

Donbas bölgesinde yaşayan Rusya yanlılarına da seslenen Zelenskiy, "Rusya'yı seviyorsanız ve hayatınız boyunca yaşadığınız Ukrayna toprağını Rusya olarak görüyorsanız çocuklarınız ve torunlarınız için gitmeli ve kendinize Rusya'da yer aramalısınız. Kendinizi Ukraynalı, Donbas'ın da Ukrayna toprağı olduğunu hissediyorsanız, Ukrayna bayrağına ve diline saygı duyuyorsanız, bekleyin. Donbas işgalden kurtulacak." ifadelerini kullandı.

 

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