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Ukrayna çalkalanıyor! Türkiye'ye geliş sebebi belli oldu

Ukrayna basını, Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko'nun Türkiye ziyaretinin sebebini açıkladı. Kiev, yakın zamanda Bayraktar TB2 İHA satın alacak.

09 Kasım 2018 Cuma 17:02
Ukrayna çalkalanıyor! Türkiye'ye geliş sebebi belli oldu

'Ukrainskiy Militarnıy Portal' adlı internet sitesine konuşan kaynaklar, Poroşenko'nun ziyareti sırasında Bayraktar TB2 alımını öngören bir anlaşma imzalandığını öne sürdü.

'Delovaya Stolitsa' adlı internet gazetesi de, Ukrayna ordusunun Türk İHA'lara ilgisinin bir sır olmadığını ancak anlaşmanın imzalandığı bilgisinin ortaya çıkışının şüphe uyandırdığını kaydetti. Zira Ukrayna yönetiminin anlaşmaları bu şekilde duyurmadığının altını çizen 'Delovaya Stolitsa', Türk basınında anlaşma imzalandığına dair haber yer almadığına dikkat çekti.

'Ordunun imkanları ciddi şekilde artar'

'Delovaya Stolitsa', Ukrayna'nın Bayraktar TB2 satın alması halinde ordunun imkanlarının ciddi şekilde artacağını vurguladı.

Bu arada gazete, Ukrayna'nın bir veya iki Bayraktar TB2 kompleksi sipariş edebileceğini, zira Bayraktar TB2'in ABD'li veya İsrailli muadillerine kıyasla oldukça pahalı olduğunu belirtti.

'Türkler büyük ihtimalle kabul etti'

'Delovaya Stolitsa', Ukrayna tarafının Bayraktar TB2'lerin üretimini yerelleştirme ve bu İHA'ları Antonov savunma sanayisi şirketinin tesislerinde toplama önerilerinin Türk yönetimi tarafından büyük ihtimalle kabul edildiğini gösteren bilgiler bulunduğunu kaydetti.

Gazete, anlaşmanın imzalandığının kuvvetle muhtemel olmasına rağmen resmi açıklamaların beklenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Poroşenko, Türkiye'deyken Baykar Makine insansız hava aracı sistemleri fabrikasını ziyaret etmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko'nun Danışmanı ve Savunma Bakanı Yardımcısı Yuriy Biryukov, Kiev'in Türkiye'den Bayraktar TB2 insansız hava aracı satın alabileceğine işaret etmişti.

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 17:02
  1. Ordu
  2. Ukrayna
  3. Bayraktar
  4. Pyotr Poroşenko

YORUM YAZ

  • AhmetAhmet56 dk önce
    "Ukrayna çalkalanıyor!". Bu biraz abartılı bir başlık olmuş! Ya bilerek ilgi çekmek icin böyle bir komik bir yola giriliyor, ya da başlıgı atan arkadaşin olayları muhakemesinde acemilik söz konusu... Her iki durumda da haber sitesinin itibari ve kreditesi düşüyor.
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