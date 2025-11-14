Ukrayna Büyükelçisi Celal’den Anadolu Üniversitesine ziyaret

Toplantıda, uluslararası öğrenci hareketliliğinin artırılması, ortak araştırma çalışmaları ve Ukrayna’daki yükseköğretim kurumlarıyla yürütülebilecek yeni iş birliği imkanları değerlendirildi. Rektör Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Büyükelçi Celal’i ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek üniversitenin uluslararasılaşma hedefleri hakkında bilgi verdi.

Büyükelçi Nariman Celal ise Türkiye ile Ukrayna arasındaki güçlü ilişkilerin eğitim alanında daha ileri taşınmasının önemine vurgu yaptı. Anadolu Üniversitesinin özellikle açık ve uzaktan eğitimde sahip olduğu birikimin, Ukrayna’daki kurumlarla yapılacak ortak çalışmalara katkı sağlayabileceğini ifade etti.

Ziyaret, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Serpil Koçdar ve Prof. Dr. Erkan Erdemir’in yanı sıra Eskişehir Kırım Derneği Başkanı Recep Şen ile Kırım ailesinden Anife Kurtseitova’nın katılımıyla gerçekleşti. Program, karşılıklı hediye takdimlerinin yapılması ve hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.