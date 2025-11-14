  • İSTANBUL
Ukrayna Büyükelçisi Celal’den Anadolu Üniversitesine ziyaret

Ukrayna Büyükelçisi Celal'den Anadolu Üniversitesine ziyaret

Çalışma ziyareti kapsamında Eskişehir’e gelen Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Nariman Celal, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ile üniversitede bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki akademik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çeşitli başlıklar ele alındı.

Toplantıda, uluslararası öğrenci hareketliliğinin artırılması, ortak araştırma çalışmaları ve Ukrayna’daki yükseköğretim kurumlarıyla yürütülebilecek yeni iş birliği imkanları değerlendirildi. Rektör Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Büyükelçi Celal’i ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek üniversitenin uluslararasılaşma hedefleri hakkında bilgi verdi.

Büyükelçi Nariman Celal ise Türkiye ile Ukrayna arasındaki güçlü ilişkilerin eğitim alanında daha ileri taşınmasının önemine vurgu yaptı. Anadolu Üniversitesinin özellikle açık ve uzaktan eğitimde sahip olduğu birikimin, Ukrayna’daki kurumlarla yapılacak ortak çalışmalara katkı sağlayabileceğini ifade etti.

Ziyaret, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Serpil Koçdar ve Prof. Dr. Erkan Erdemir’in yanı sıra Eskişehir Kırım Derneği Başkanı Recep Şen ile Kırım ailesinden Anife Kurtseitova’nın katılımıyla gerçekleşti. Program, karşılıklı hediye takdimlerinin yapılması ve hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.

