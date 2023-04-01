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Dünya "Ukrayna bizden 100 piyade savaş aracı sipariş etti"
Dünya

"Ukrayna bizden 100 piyade savaş aracı sipariş etti"

Yeniakit Publisher
2023-04-01 16:02:00 -
"Ukrayna bizden 100 piyade savaş aracı sipariş etti"

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Ukrayna'nın, Polonya'dan 100 Rosomak piyade savaş aracı sipariş ettiğini söyledi.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Polonya'nın güneyindeki Siemianowice Slaskie şehrinde Rosomak şirketini ziyaret etti.

Son günlerde Rosomak piyade savaş araçlarıyla ilgili gelişmeler yaşandığını belirten Morawiecki, "Ukrayna ordusu bizden Siemianowice Slaskie'de üretilen 100 Rosomak satın alacak. Bunlar birinci sınıf araçlar ve bu satın alma Avrupa Birliği (AB) ve ABD finansmanıyla ödenecek." ifadesini kullandı.

Morawiecki, son dönemde Polonya'da silah üretiminin hızlandığına dikkati çekerek, Slovenya ve Suudi Arabistan'dan Rosomak için siparişler gelebileceğini ifade etti.

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